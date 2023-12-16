مكتوم بن محمد: يجمعنا مع المملكة المصير ويُوحّدنا الطموح

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مملكة البحرين بالعيد الوطني الـ52.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «52 عاماً من المجد والأصالة والتطور لمملكة البحرين الشقيقة. يجمعنا مع المملكة المصير ويُوحّدنا الطموح، ونسعى من أجل مستقبل مزدهر لأوطاننا وشعوبنا. في يومها الوطني ندعو الله أن يديم عز البحرين وازدهارها ووحدة شعبها وقيادتها».