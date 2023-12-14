انطلاق فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ33 اليوم بمحمية المرموم في دبي

تنطلق فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ33 تحت شعار "الكشفية نهج الاستدامة"، غداً، برعاية كريمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات بإشراف من المنظمة الكشفية العربية الإقليم الكشفي العربي، وتستمر فعاليات المخيم حتى 25 من ديسمبر الجاري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، ورفيع نائب رئيس اللجنة العليا، اللواء عبدالرحمن، والأمين العام لجمعية كشافة الإمارات قائد عام المخيم، خليل رحمة علي، ومدير جمعية مرشدات الإمارات والجهات الراعية للحدث العالمي، الدكتورة هدى المطروشي، والذي تم خلاله الإعلان عن تميمة وشخصيات المخيم والأغنية الرسمية للمخيم وموقف التجهيزات في المخيم.

وقال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، «تأتي استضافة الدولة للحدث الإقليمي المهم (المخيم الكشفي) لأول مرة، وارتأت جمعية كشافة الإمارات أن يكون في إمارة دبي، وتحديداً في محمية المرموم الصحراوية، بعد أيام من انتهاء قمة مؤتمر الأطراف "كوب 28"، تأكيداً على أن تعهدات دولة الإمارات بمواجهة التغير المناخي بشتى السبل والوسائل، نهج انتهجته القيادة الرشيدة وتعمل كشافة الإمارات على السير على هذا الدرب، لذا فقد اختارت شعار المخيم (الكشفية نهج الاستدامة)».

وأفاد بأن اختيار نظيم الحدث الإقليمي العربي في محمية المرموم الصحراوية، نابع من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهذه المحمية الطبيعية التي تضم النباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة وتعد أكبر وجهة بيئية سياحية، وهي أول محمية صحراوية في الدولة غير مسورة ومفتوحة للجمهور، إضافة إلى أن حماية ورعاية المحميات الطبيعية من الأنشطة الجادة التي تعنى بها الحركة الكشفية من خلال برامج الكشفية وأهداف التنمية المستدامة. ويشارك في المخيم وفود من 18 دولة عربية إلى وفد الدولة، وحرصت جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع الجهات الشريكة في المخيم من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في امارة دبي على توفير كافة الاحتياجات وتذليل كافة السبل التي من شأنها أن توفر إقامة مميزة للمشاركين في محمية المرموم.

من جانبه، أفاد قائد عام المخيم، خليل رحمة علي، بأن عدد المشاركين في المخيم بلغ 1500 مشارك يمثلوا 19 دولة عربية، حيث بلغ عدد الذكور المشاركين في المخيم 1200 كشاف وقائد، إضافة إلى 300 مرشدة وقائدة، وكذلك فقد بلغ إجمالي المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة 700 مشارك "ذكور وإناث"، ليكونوا بذلك أكبر بعثة في تاريخ مشاركات كشافة الإمارات في المخيمات الكشفية العربي. وأكد حرص الجمعية على أن يتضمن المخيم كشافة ومرشدات ليكون تأكيداً على توجه الدولة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة والتي تعد إحدى الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة التي تعمل كشافة الإمارات على تطبيقها في برامجها بالإضافة إلى حرصها على تمكين الشباب حيث يضم المخيم أكثر من 95% من المشاركين من المواطنين ومن ثم فإنه يعد جزء رئيس من عملية إعداد وتمكين الشباب المواطن ليكونوا قادة المستقبل.

وأضاف "رحمة" أن برنامج المخيم سيتضمن عدداً كبيراً من الأنشطة والبرامج التي تتنوع بين برامج التنمية الشخصية والقيادية وبرامج استشراف المستقبل وبرامج الذكاء الاصطناعي والمستقبل الرقمي، إضافة إلى المهارات الحياتية وبرامج المغامرة والتحدي والأنشطة الرياضية والبدنية المتنوعة وبرامج الكشفية من أجل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكذلك بعض الجهات الخاصة. ومن بين أبرز المحطات التي يتضمنها البرنامج فعاليات ندوة عرفاء الطلائع الكشفية العشرون، ومنتدى قادة الفرق الكشفية السابع، وقرية التنمية، وبرامج إطار الكشفية من أجل أهداف التنمية المستدامة، ووادي التحدي والمغامرات، وبرامج وأنشطة المهارات الحياتية – اكتشف المرموم، وزيارات خارجية تضم المعالم السياحية لإمارة دبي وأبوظبي، والشارقة ومدينة حتا، وتتختم في مدينة اكسبو دبي، ومركز حمدان بن محمد للتراث في القرية العالمية.

ومن جانبها، أكدت مدير جمعية مرشدات الإمارات، هدى المطروشي، أن مشاركة مرشدات الإمارات التاريخية في المخيم الكشفي العربي الـ33 لأول مرة في تاريخها منذ انطلاق الحركة الإرشادية في دولة الإمارات عام 1973 وتسجيلها رسمياً عام 1979. وتأتي تلك المشاركة تنفيذاً لتوجيها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" – الرئيس الفخري لجمعية مرشدات الإمارات.