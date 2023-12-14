تحقيق أمنية الطفل «محمد» بأداء مناسك العمرة

استجابت مؤسسة «تحقيق أمنية» لرغبة الطفل (محمد - سبع سنوات)، وحققت أمنيته بأداء مناسك العمرة مع أفراد عائلته.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «تتعلق قلوب الأطفال المرضى بخيوط الأمل في الشفاء، ونبذل في المؤسسة جميع جهودنا لتمتين هذه الخيوط وزرع الشجاعة والتفاؤل والقوة في قلوبهم».

وأضاف: «أمنية محمد غالية على قلوبنا، فالدعاء لرب العالمين عند الكعبة المُشرّفة طلباً للشفاء، حلم حرصنا على تحقيقه لعلّه يكون سبيلاً إلى إنارة أضواء السعادة والفرح في قلبه مع عائلته».

وتعمل استراتيجية مؤسسة «تحقيق أمنية» الإنسانية على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون حالات صحية تُهدّد حياتهم بشكل عام، وهي مؤسسة مرخصة من وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات، ويقع مركزها الرئيس في مدينة أبوظبي.

• الطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني حالة مرضية.