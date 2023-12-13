جائزة "تقدير" العمالية تستمر بفتح باب التسجيل حتى نهاية فبراير 2024

تواصل جائزة "تقدير" العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استلام طلبات الشركات التي تعتزم الترشح للفوز بالجائزة ضمن دورتها السادسة

لعام 2024.



وتستمر مرحلة استلام طلبات الترشح للجائزة عبر موقعها الالكتروني حتى نهاية شهر فبراير المقبل عن طريق الرابط التالي: http://portal.taqdeeraward.ae/Registrations/Awards ، وسط توقعات بأن تشهد اقبالا كبيرا، بعد توسيع نطاقها لتشمل الشركات المحلية والعالمية ورصد جائزة قدرها مليون درهم للشركة الفائزة بأعلى رقم ضمن فئة السبع نجوم وزيادة المحفزات والمزايا التنافسية التي تحصل عليها الشركات الفائزة من الجهات الحكومية والشركات الراعية لهذه الجائزة.



انطلاق عملية التسجيل وأعرب سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال رئيس جائزة "تقدير" عن ارتياحه للإنجازات التي تحققها الجائزة على صعيد نشر ثقافة التميز في مجال الرعاية العمالية. وقال سعادته "سعداء بما حققته الجائزة في دوراتها الخمسة بناء على الإنجازات والمبادرات الخلاقة التي أطلقتها لغاية الان، ونسعى ضمن فريق عمل الجائزة في دورتها السادسة إلى تحقيق نجاح أعلى ومشاركة أوسع، خاصة بعد توسيع نطاق الجائزة لتصبح مبادرة عالمية بناء على توجيهات راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورفع تصنيفاتها الى 7 نجوم، بعد أن كانت في السابق ضمن فئة الخمس نجوم".



وأعرب سعادة اللواء عبيد عن بالغ التقدير والعرفان لتوجيهات ودعم سمو راعي الجائزة مشيرا إلى أنها شكلت البوصلة التي قادت إلى تحقيق إنجازات كبرى حتى وصلنا إلى العالمية، وتعزيز رصيد وسمعة دبي

كأفضل مدينة للعيش والعمل. وأكد سعادته أن تحويل الجائزة الى مبادرة عالمية سيساهم في تأسيس نقطة تحول في حياة الملايين من العمال حول العالم وخلق بيئات عمل محفزة على المزيد من الابداع والتفاني في

العمل بما يخدم الاقتصاد العالمي ككل.



حملة إعلامية وإعلانية متكاملة



وبالتزامن مع الإعلان عن بدء التسجيل في الجائزة، ستطلق "تقدير" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي "أون باسيف"، وعبر ذراعها الإعلامي "أوميديا" حملة إعلامية وإعلانية متكاملة وغير مسبوقة على مستوى العالم بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهمية أهداف الجائزة ورسالتها وقيمها، وبما يواكب عالمية إمارة دبي ومبادرتها الفريدة ونظرتها الشاملة للعالم، في إطار رؤية حكومتها الرشيدة التي تؤمن أن العالم سيكون أجمل وأفضل إذا كان الإنسان، الذي هو محور الكون، أكثر سعادة ورضا، وحينها يتكامل دور الفرد مع الدولة والحكومة في الارتقاء بنظم جودة الحياة ورفاهية المجتمعات.



تطوير معايير الجائزة لتشمل فئة الـ 7 نجوم ومنهجية التقييم



وقد طُوّرت معايير الجائزة لرفع مستوى التحدي أمام الشركات حول العالم وزيادة منسوب ومستويات التنافس على الريادة والتفوق في مجال الرعاية العمّالية، ويُعد النظام الذكي المعتمد لعمليات التقييم الأول من نوعه في العالم، حيث تستند منهجية التقييم على الذكاء الاصطناعي في تقييم مدخلات طلبات الترشيح ومنهج النتائج الخاصة بكل معيار من معايير الجائزة، ثم يقوم فريق المُقيّمين بالاطّلاع على النتائج ومطابقتها مع المستندات المرفقة لضمان الدقة المطلقة، لذلك يمكن للمقيّمين إجراء هذه المنهجية عن بعد ومن أي مكان.



جائزة المليون درهم والمزايا والمحفزات الإضافية

أطلقت "تقدير" جائزة قيمتها مليون درهم للمرة الأولى في دورتها السادسة تُمنح للشركة الذهبية صاحبة المركز الأول والتصنيف الأعلى في فئة 7 نجوم، بالإضافة لباقة من المحفزات الإضافية التي لا مثيل لها عالمياً مثل أفضلية الفوز بالمشاريع الحكومية على مستوى دبي ، ومجموعة حصرية من المزايا والخصومات لفريق عملها.



حوافز حكومية ومزايا وفيرة لبطاقة التميز الذهبية للشركات وبطاقة الحسومات الزرقاء للأفراد



ابتكرت الجائزة مبادرات فريدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، ومن أبرز هذه المبادرات توقيع مذكرات تفاهم مع 12 جهة حكومية في دبي تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم حوافز كبيرة للشركات الفائزة بالفئات من 4 – 7 نجوم للحصول على أكثر من 65 محفزًا حكوميًّا من هذه الجهات، كما أطلقت بطاقتين للولاء هما: بطاقة التميز الذهبية للشركات، وبطاقة الحسومات الزرقاء للأفراد اللتان تعتبران الأولى من نوعهما في العالم.



وتتيح هاتان البطاقتان اللتان يحصل عليهما أصحاب الشركات الفائزة وموظفوها المميزون - تقديراً لتميزهم في مجال الراعية العمالية خلال حفل تكريم كبير يحضره كبار المسؤولين والمديرين العامين وممثلي الشركات الفائزة – حسومات تقدر بملايين الدراهم سنويا ومزايا كبيرة، تعزّز من سمعة الشركة محليًّا ودوليًّا، وتشكل فرصة لتسهيل الحصول على المزيد من المشاريع والفوز بعطاءات من بعض الجهات الحكومية الداعمة للجائزة.



وحصل أكثر من 210 آلاف عامل في دبي لغاية الان على بطاقة الحسومات الزرقاء مما يتيح لهم توفير عشرات ملايين الدراهم سنويا على شكل حسومات مقدمة من اكثر من 130 متجرا ومؤسسة تجارية تدعم الجائزة.