خلود القاسمي: الإمارات أولت أهمية كبيرة لـ «حقوق الإنسان» في مناهج الدراسة

ترأست الشيخة خلود القاسمي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرقابة، وفد دولة الإمارات المشارك في فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي أقيمت في مدينة طنجة بالمملكة المغربية على مدار يومي الخامس والسادس من ديسمبر، تحت شعار «الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق».

وأكدت الشيخة خلود في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، بحضور وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، وممثلين عن الدول العربية كافة، والهيئات والمنظمات الحقوقية العربية والإقليمية، أهمية التعاون العربي المشترك في تعزيز حقوق الإنسان.

وأوضحت خلال كلمتها أن دولة الإمارات أولت أهمية كبيرة لموضوعات حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والسياسات، مشيرة إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعلم وتطوير المهارات الحياتية للطلبة، من خلال دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

ولفتت إلى تضمين المناهج الإماراتية مفاهيم حقوق الإنسان في المواد الدراسية المختلفة، ضمن أربعة مسارات رئيسة، مشددة على الأهمية التي أولتها الدولة لتعزيز المفاهيم المناهضة للتطرف الفكري والتمييز العنصري، وإدراج القيم التي تعزز التسامح والتعايش السلمي ومفاهيم المواطنة الإيجابية والحوار البنّاء، واحترام ثقافات الشعوب، والانفتاح على الآخر.

وأعربت الشيخة خلود القاسمي عن شكرها للدول المشاركة، مؤكدة التزام دولة الإمارات بالعمل الجاد والتعاون المستمر لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتحقيق التقدم في المنطقة وخارجها.