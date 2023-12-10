مجلس «متعاملي طرق دبي» يبحث توفير معلومات للسياح

عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جلسة حوارية في محطة الغبيبة للحافلات، التقى خلالها عدداً من مستخدمي ومراقبي ومشرفي محطات الحافلات العامة في الإمارة، وبحث الخدمات التي تقدّمها الهيئة لهم، ومدى انسجامها مع تطلعاتهم، وقدرتها على تلبية احتياجاتهم اليومية.

وترأس الجلسة عضو مجلس المديرين، رئيس مجلس المتعاملين في الهيئة، محمد عبيد الملا، بحضور أعضاء المجلس، وممثلين عن مؤسسات وقطاعات الهيئة ذات الصلة.

وأكد الملا حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للجمهور، ومنها خدمات النقل بالحافلات والخدمات المقدمة في محطات الحافلات، خصوصاً أن تلك الخدمات تعد ركيزة أساسية تُسهم بشكل مباشر في تكامل وتقدّم منظومة النقل في دبي.

وبحث المجلس تعزيز الخدمات المقدمة للسائحين، من خلال توفير معلومات لهم وللزائرين حول المعالم السياحية والأثرية والثقافية في الإمارة، والمرتبطة بوسائل المواصلات العامة، إضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية للجمهور عموماً، ومستخدمي بطاقات «نول»، حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من البطاقات، والمزايا الرقمية المرتبطة بها.

كما بحث مجلس المتعاملين، الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة بشكل متواصل بهدف إسعاد رواد الحافلات والارتقاء بمستوى رضاهم، وهذا التوجّه يعد جزءاً مهماً وحيوياً من عملية الارتقاء بجودة حياة سكان وزوار الإمارة.

• «الهيئة» تحرص على الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للجمهور، ومنها خدمات النقل بالحافلات والخدمات المقدمة في محطات الحافلات.