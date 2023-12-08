بلدية دبي تُطلق «سوق المزارعين» في حديقة الصفا

أعلنت بلدية دبي انطلاق الموسم الثالث من فعالية «سوق المزارعين» اعتباراً من اليوم السبت، حتى الـ24 من فبراير 2024، في حديقة الصفا، بمشاركة أكثر من 30 مزارعاً محلياً.

وتُعدّ سوق المزارعين إحدى أهم الفعاليات السنوية التي تُنظمها البلدية، إذ تعتبر منصة زراعية واجتماعية واستثمارية، تجمع المزارعين المواطنين في مكان واحد، لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية والعضوية المنتجة في مزارعهم مباشرة إلى المستهلكين.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن البلدية مستمرة في تنظيم المبادرات والبرامج التي تدعم المزارعين المواطنين المنتجين، وأصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والهواة، تماشياً مع رؤية إمارة دبي في تحقيق أفضل مستويات جودة الحياة، وتعزيز القطاع الزراعي في الإمارة.

وقال الهاجري: «إن إحدى أولويات البلدية لجعل دبي أكثر استدامة وجودة للحياة، هي دعم قطاع الزراعة المحلية في الإمارة، وتطويره والحفاظ على استدامته، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، وكذلك دعم النشاطات الزراعية والغذائية».

وأضاف أن «الهدف من سوق المزارعين ليس فقط جمع أصحاب المشروعات الصغيرة والمزارعين المواطنين في مكان واحد فحسب، بل يتجاوز ذلك لتأكيد مدى أهمية الإنتاج الزراعي المحلي، واستغلال الأراضي الزراعية، ودورها في استدامة المنتجات والمحاصيل النباتية»، مؤكداً أهمية السوق في تعزيز ثقافة الإنتاج الزراعي المحلي في الإمارة، وتشجيع السكان على شراء المحاصيل الزراعية المنتجة في مزارع دبي.

وستفتح السوق أبوابها هذا الموسم يوم السبت من كل أسبوع بين الرابعة بعد العصر والعاشرة مساء، وسيعرض المزارعون وأصحاب المشروعات منتجاتهم المحلية المختلفة، مثل الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية، والعسل والتمور ومنتجات الأعشاب، وغيرها من المنتجات التي تعكس إنتاجية المزارع والمشروعات المحلية الصغيرة في إمارة دبي. وتوفر البلدية العديد من التسهيلات والإجراءات للمشاركين في سوق المزارعين، أبرزها توفير أكشاك كاملة لعرض منتجاتهم بطريقة مميزة، إضافة إلى تعزيز الدعم لمشروعاتهم وفتح قنوات تسويق أوسع لمنتجاتهم في الأسواق المحلية.

كما تتيح إقامة العديد من ورش التوعية في المجال الزراعي، التي تضمن حصول المزارعين على المعرفة المتكاملة بأهم الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاج، وتحسين دخلهم وضمان استدامة مشروعاتهم.

داوود الهاجري:

• مستمرون في تنظيم المبادرات الداعمة للمزارعين المواطنين، تماشياً مع رؤية إمارة دبي لتحقيق أفضل مستويات جودة الحياة، وتعزيز القطاع الزراعي في الإمارة.