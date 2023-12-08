1300 شخص يسجلون في بوابة التطوع الإلكترونية بالفجيرة

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني، بأن الجمعية تسعى إلى توفير بيئة مثالية وفعالة للعمل التطوعي في إمارة الفجيرة، إذ وفّرت في سبيل تحقيق ذلك بوابة إلكترونية مخصصة للتطوع، تتيح المشاركة في برنامج العمل التطوعي العام، الذي يشمل جميع أفراد المجتمع ممن يرغبون في التطوع، ابتداء من عمر 18 عاماً فما فوق، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 1300 متطوع ومتطوعة حتى الآن.

وأضاف أنه تم إطلاق منصة الأفكار التطوعية الإلكترونية كخطوة استراتيجية حديثة، لتعزيز وتطوير البرامج والخدمات التطوعية التي تعكس الابتكار، والالتزام بتحفيز الإبداع والمشاركة الفعالة في مجال التطوع، كما سيتيح هذا النهج الجديد للمتطوعين والمهتمين فرصة تقديم أفكارهم واقتراحاتهم، ما يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي وتعزيز فاعلية الأنشطة التطوعية، إذ يأتي هذا الإطلاق كجزء من التزامنا المستمر بتحسين تجربة التطوع، وتوفير بيئة تشجيعية للمشاركين في تحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع.

وأشار الرقباني إلى أن الجمعية كرّمت 40 متطوعاً ومتطوعة ممن أسهموا في إنجاح المبادرات التي نفّذتها منذ بداية العام الجاري، محققين استفادة لنحو 371 ألفاً و193 شخصاً، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «تطوُّعنا نماء وانتماء»، مضيفاً أن العمل التطوعي هو ثمار رؤية الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب المدرسة المتفرّدة والمتميزة في بذل الخير والعطاء الإنساني للقريب والبعيد دون تفريق بين جنس أو لون أو دين، ما جعل التطوع والعطاء سمة من سمات أبناء الإمارات وكل المقيمين على أرضها الطيبة، وجعلت منه قيادتنا الرشيدة منهج عمل وأسلوب حياة نابعاً من ثقافتنا الأصيلة، القائمة على الاحترام والتسامح والتعاون والعطاء.

ووجّه الرقباني رسالة إلى المتطوعين الذين يبذلون جهوداً تطوعية في إمارة الفجيرة، قائلاً: «بجهودكم والتحاقكم بالعمل التطوعي تُعطون الأمل لغيركم، وتمثّلون قدوة للشباب ليحذوَ حذوكم، كما أنكم تخدمون وطنكم وتُسهمون في رفعته ونهضته، وبسواعدكم ومحبتكم للوطن سنواصل مسيرة الخير والعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة».