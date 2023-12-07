«الشارقة للخدمات الإنسانية» و«تريم الأميركية» تدعمان خدمات التعليم الدامج

وقّعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومدرسة تريم الأميركية الخاصة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مجال دعم خدمات التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من مبادئ المسؤولية المجتمعية المشتركة، والحفاظ على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ليكونوا منتجين وفاعلين في مجتمعهم.

ويلتزم الطرفان بموجب المذكرة، التي وقعها مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، منى عبدالكريم، ومدير مدرسة تريم الأميركية الخاصة، الدكتور رائد عبدالله، بتبادل الزيارات الميدانية أو الافتراضية بين الموظفين والعاملين للاستفادة من الخبرات المشتركة، وإقامة أنشطة وفعاليات مشتركة معدلة تعزز دمج الطلبة، وتشجيع موظفي الطرفين على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات المنظمة، والتعاون بين الطرفين في اختيار البرامج والوسائل التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير استراتيجيات العمل بصف التعليم الدامج النموذجي لدى المدرسة، وتعميم التجربة الناجحة على بقية المدارس الدامجة.