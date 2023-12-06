تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 95 لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، برئاسة عيسى عبدالله أحمد الغرير، وعضوية حمد مبارك محمد بوعميم، نائباً للرئيس، وحمدة إبراهيم محمد السويدي، وعبدالله علي عبدالرزاق المدني، وعبدالله سعيد ماجد باليوحة، وهدى عيسى عبدالله بوحميد، وممثلين عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة.

من جانب آخر، أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم 97 لسنة 2023، بتعيين ظلال خليفة سعيد بن قريش الفلاسي، مساعداً للمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.