ملك البحرين يغادر البلاد.. وحمدان بن محمد وسيف بن زايد في مقدمة مودِّعيه

غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة البلاد صباح اليوم، في ختام زيارته إلى الدولة والتي ترأّس خلالها وفد مملكة البحرين إلى قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)والتي انطلقت أعمالها يوم الخميس الماضي في مدينة إكسبو دبي.

كان في مقدمة مودِّعي جلالته في مطار الرئاسة بأبوظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في وداع جلالته سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.