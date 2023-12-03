398 تصريحاً لمخيمات شتوية في «الفقيت» بدبا الفجيرة

قال مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، إن البلدية أصدرت منذ بداية نوفمبر الماضي حتى الآن 398 تصريحاً لمخيمات شتوية في منطقة الفقيت، مقارنة مع 312 تصريحاً خلال العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 25%، لافتاً إلى أن جميع المخيمات استوفت اشتراطات الصحة العامة والسلامة البيئية والمظهر الحضاري للمنطقة. وأكد أن البلدية خصصت مناوبين ومفتشين للتعامل مع أي ملاحظة أو مخالفة تتعلق بالمخيمات، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة على عربات بيع المواد الغذائية.

وحدد اليماحي، أبرز الاشتراطات الخاصة بتصاريح التخييم في منطقة الفقيت، ومنها: عدم السماح للمرخص له بالحصول على أكثر من تصريح، ومنع تأجير الموقع أو التنازل عنه، وحظر استخدامه لغير النشاط المرخص له، وضرورة إزالة المخيم بعد انتهاء فترة التصريح، والحرص على ردم حفرة الصرف الصحي وإعادة المكان إلى سابق عهده، والتقيد بالمساحة والمكان المتفق عليه في التصريح، بالإضافة إلى أهمية وضع صورة التصريح ورقم المخيم خارج المخيم، وفي مكان مناسب وواضح.

وشدد على ضرورة تقيد جميع مرتادي المكان بشروط التخييم المقررة من البلدية، تجنباً للمخالفة، كما عليهم التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، والامتثال لملاحظات المراقبين المناوبين.

وقال اليماحي إن البلدية وضعت خطة منظمة لتوزيع المخيمات في منطقة الفقيت، حيث تم تحديد المخيمات بمساحات محددة في أماكن مناسبة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن خاصة لأصحاب الرخص التجارية من أجل ممارسة أنشطتهم في المنطقة، بهدف دعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع الأسر المنتجة، فيما تم تعميم منشورات تتضمن إرشادات خاصة بإجراءات التخييم، وذلك لتحقيق أعلى درجات الانضباط والمحافظة على الصحة العامة والسلامة البيئية.

وأضاف أن البلدية قدمت خدمات عدة للزوار والمخيمين، أهمها توفير دورات مياه مخصصة للرجال والنساء في المنطقة، وتوفير عمال نظافة طوال الوقت، وعدد كبير من الحاويات، حرصاً على إبقاء المكان نظيفاً طوال الموسم، مشدداً على ضرورة المحافظة على النظافة العامة، والتخلص من النفايات بالطرق السليمة من قبل أصحاب المخيمات.

وأكد أنه تتم توعية الجمهور بشكل مستمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية بعدم رمي المخلفات للمحافظة على نظافة المنطقة.

وأهابت البلدية بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة، سواء عبر الاتصال المباشر (092443399) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ليتم اتخاذ الإجراءات الفورية ولازمة تجاه المخالفين حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة البيئة.