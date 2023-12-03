«الوطني» يبحث مشاركة المواطنين في القطاع الصحي 12 الجاري

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، 12 ديسمبر الجاري، تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس.

وبدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، الاطلاع على التقرير البرلماني الذي كانت أعدته اللجنة في الفصل التشريعي السابق، خلال اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، ومشاركة مقررة اللجنة، شيخة سعيد الكعبي، والأعضاء أحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون.

وتضمّن تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي المحال من الفصل التشريعي الـ17، محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

وأحال المجلس 10 موضوعات عامة كانت مؤجّلة من الفصل التشريعي الـ17، إلى خمس لجان عامة، وذلك وفقاً لآلية التعامل مع الموضوعات العامة الواردة بالمادة «67» من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أنه في حال ما انتهت اللجان في الفصل التشريعي السابق من إعداد تقارير في شأن الموضوعات التي لم تتم مناقشتها بالمجلس، والتي لم تنته اللجان المختصة من إعداد تقارير في شأنها، فيكون نظر اللجان بالفصل التشريعي الجديد فيها بالقدر الذي يتناسب مع ما قد يكون جد من أمور تشريعية وسياسية وهيكلية.

ووفقاً للمجلس، فقد تمت إحالة موضوعي «الأمن المائي»، و«السلامة الغذائية»، إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، فيما تمت إحالة موضوعي «معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، و«تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وإحالة موضوعي «التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني»، و«مكافحة المخدرات» إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، و«استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي» إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأخيراً تمت إحالة موضوعي «الذكاء الاصطناعي»، و«استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة.

وعلى صعيد عمل لجان المجلس استهلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس اجتماعاتها الأربعاء الماضي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عدنان حمد الحمادي، لمناقشة خطة عمل اللجنة الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، وذلك بمشاركة مقررة اللجنة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، والأعضاء آمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي.