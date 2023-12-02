مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي خلال 3 سنوات

كثّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جهودها للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة، حيث اعتمدت خطة خمسية متكاملة للاستدامة، تتضمن استحداث «تاكسي جوي»، وتحويل المواصلات العامة إلى مركبات صديقة للبيئة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتُترجم هيئة الطرق والمواصلات مسيرتها في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، حيث قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة دبي العالمية بمختلف المجالات، ومنها الاستدامة، حيث اعتمدت الهيئة الخطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2023-2030، بما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات: «نحن الإمارات 2031» والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسة تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة.

واعتمدت الهيئة خطة تحويل مركبات الأجرة في دبي: (تاكسي دبي وشركات الامتياز) بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027، بما يتواءم مع خريطة طريق الهيئة لجعل وسائل النقل الجماعي عديمة الانبعاثات عام 2050، وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة.

كما نفذت الهيئة 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر، أسهمت في تحقيق وفرة قياسية عام 2022، بلغت أكثر من 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، و50 مليون لتر من الوقود، وتجنب انبعاثات ما يقرب من 201 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وانتهت الهيئة أخيراً، من المرحلة الأولى من تجهيز الخرائط الرقمية بشوارع منطقة جميرا، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة، حيث تتعاون الهيئة وشركة (كروز) لتقديم أول رحلة تاكسي ذاتية القيادة، ومن المخطط تشغيل 4000 مركبة بحلول عام 2030.

واستثمرت حكومة دبي أكثر من 37 مليار يورو (146 مليار درهم)، في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، على مدار الـ18 عاماً الماضية، لضمان تنقل سهل ومستدام لجميع سكان وزوار إمارة دبي.

في سياق متصل، اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مايو الماضي، استراتيجية: (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، بهدف تقليل التأثير السلبي في التغير المناخي، وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها. وتشمل الخطة تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050، وتحويل مركبات الأجرة والليموزين إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2040.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفق خريطة طريق تستهدف تحقيق وسائل التنقُّل الجماعي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وضمن هذه الخريطة المتكاملة تمضي دبي بخطى سريعة لتكون أول مدينة في العالم تقدم خدمات تاكسي جوي ذاتي القيادة في إطار النهج الاستباقي للإمارة لتطوير حلول التنقل المستدام، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية عبر بنية تحتية متطورة، تشمل إنشاء محطات عمودية مزودة بأحدث التقنيات والطرز الجديدة من الطائرات الكهربائية، فضلاً عن توفير التجهيزات اللازمة لشحن الطائرات وإدارة البيانات، وكذلك التحكم في أنظمة الأمن والسلامة.

ومن المخطط أن تبدأ مركبات التاكسي الجوي بالتحليق في سماء دبي في غضون ثلاث سنوات، مع اعتماد خطط تطوير محطات التاكسي الجوي كجزء من البنية التحتية لشبكة التنقل الجوي في دبي، لتسهيل طريقة تنقل الأفراد عبر المناطق الحضرية بشكل آمن وسلس ومستدام.

ويعد نشر مركبات التاكسي الجوي جزءاً من أجندة دبي لتبني أحدث الابتكارات في مجال حلول النقل المستدام، عبر سلسلة من المشاريع ذات الطابع المستقبلي بأرقى المواصفات العالمية المراعية في الوقت ذاته للبعد البيئي الذي يشكل أولوية مهمة تعزيزاً لريادة دبي كنموذج تنموي يرتكز على فكر متطور يضع راحة الناس وسعادتهم وسلامة البيئة والحفاظ عليها في مقدمة الأولويات.

وذكر المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، تشكل العمود الفقري لتنقل السكان بين مختلف مناطق إمارة دبي، إذ نجحت هذه المنظومة في زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 19.4% عام 2022، إذ تعتزم الهيئة رفع النسبة إلى 25% في عام 2030، كما أسهمت في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث ترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل الهيئة بموجبها، على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، حيث تعتزم الهيئة تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى وسائل صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، بأن من المتوقع أن تكون الحافلات ذاتية القيادة جاهزة للتطبيق في شوارع دبي خلال أربع سنوات، مشيراً إلى أن الحافلات تعتبر وسيلة من وسائل النقل الجماعي المهمة في الإمارة التي تنقل تقريباً 450 ألف شخص يومياً.

«طرق دبي»:

• «خطة لتحويل مركبات الأجرة إلى صديقة للبيئة بنسبة 100%».

• 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر أسهمت في توفير 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، و50 مليون لتر من الوقود.