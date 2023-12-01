الأمم المتحدة: «كوب 28» لحظة حاسمة لتحويل الخطط إلى عمل

أكدت الأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدّم فحصاً واقعياً يمثّل تتويجاً لعملية «التقييم العالمي» حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته أول من أمس على موقعها الإلكتروني: «في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي العالمي، حيث تتجه الأنظار نحو الإمارات التي تحتضن (كوب 28) من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023».

وأضافت سيجتمع زعماء العالم في المؤتمر لرسم طريق طَموح إلى الأمام في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، إلى جانب أكثر من 60 ألف شخص تُتوقع مشاركتهم في الحدث، بمن فيهم ممثلو الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقادة الصناعة، والناشطون الشباب، وممثلو مجتمعات السكان الأصليين، والصحافيون وغيرهم من أصحاب المصلحة.

وحول أهمية «COP28»، ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها أنه منذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ في (COP21) عام 2015، ركزت المؤتمرات اللاحقة على تنفيذ هدفه الرئيس وهو وقف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

وأضافت: «إذا كان مؤتمر باريس أعطانا الاتفاق، فقد أظهر لنا مؤتمر الأطراف الذي انعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية (COP24)، ثم مؤتمر الأطراف في مدينة غلاسكو الإسكتلندية (COP26) الخطة، لتنتقل الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية (COP27) إلى التنفيذ».

نقطة تحول

وتوقعت أن يمثّل «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات «نقطة تحول»، حيث لن تتفق البلدان على الإجراءات المناخية الأقوى التي سيتم اتخاذها فحسب، وإنما سيوضح المؤتمر أيضاً كيفية تنفيذها، مشيرة إلى أن قياس التقدّم نحو تحقيق أهداف باريس بشأن تقليل الآثار والتكيف وتمويل المناخ، وتكييف الخطط الحالية، يعدّ جزءاً أساسياً من صور العمل في مواجهة التغير المناخي، لهذا السبب يكتسب مؤتمر «COP28» أهمية أكبر.

وقالت الأمم المتحدة إن عملية التقييم العالمي الأولى التي بدأت في «COP26» الذي انعقد في غلاسكو، ستنتهي في دبي، حيث تم تصميم هذه العملية للمساعدة في تحديد ما الذي يتعين القيام به، وتوجيه البلدان نحو خطط عمل مناخية أكثر طموحاً وتسريعاً، ومن هذا المنطلق قد يصبح القرار الذي تعتمده الأطراف في «كوب 28» النتيجة الأكثر أهمية بعد مؤتمر باريس عام 2015.

وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها أن عام 2023 يتجه إلى أن يكون العام الأكثر سخونة، في حين كانت السنوات الثماني الماضية هي الأعوام الثمانية الأكثر دفئاً على الإطلاق على مستوى العالم، تغذّيها زيادة تركيزات الغازات الدفيئة والحرارة المتراكمة. وأشارت إلى أن نحو نصف سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ.

وختمت بالقول: «إنه بعد مرور نحو ثماني سنوات على اتفاق باريس وفي منتصف الطريق نحو أجندة عام 2030، يمثل (كوب 28) فرصة مناسبة للشروع في مسار جديد نحو العمل المناخي الفعال، ولحظة حاسمة لتحويل خطط المناخ إلى عمل طموح».