«السيدات للاستدامة» تستضيف قمة القيادات النسائية العربية

أعلنت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، المبادرة الاستراتيجية العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بهدف تمكين المرأة من قيادة التغيير الإيجابي المستدام، عن استضافة قمة القيادات النسائية العربية بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حيث ستُقام القمة ضمن فعاليات المؤتمر في المنطقة الخضراء يوم الرابع من ديسمبر.

وستركز القمة التي تُقام تحت عنوان «إدماج الجنسين وتغيُّر المناخ: تعزيز المساواة من أجل مستقبل أكثر مرونة»، على مناقشة وبحث الترابط بين الموازنة بين الجنسين والعمل المناخي.

وستستضيف القمة ضمن برنامجها الغني متحدثين رفيعي المستوى من باحثين وناشطين وصناع قرار وممثلين عن المجتمع المدني، من ضمنهم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية؛ ومديرة النوع الاجتماعي والشمول الاقتصادي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باربرا رامبوسيك.

وسيعمل المشاركون في القمة على تحديد التحديات القائمة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات، وصياغة استراتيجيات تدعم ترسيخ الموازنة بين الجنسين في جهود الحد من التغير المناخي وتعزيز التكيف والمرونة.

وأعربت المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة «مصدر»، الدكتورة لمياء نواف فواز، عن فخرها بالدور البارز والمؤثر الذي تقوم به منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» منذ إطلاقها في عام 2005، وذلك من خلال التزامها بتعزيز فرص التعليم والتمكين والمساهمة في دعم المشاركة الفاعلة للجيل القادم من قادة الاستدامة من النساء.

وقالت الدكتورة فواز: «تعكس استضافة قمة القيادات النسائية العربية خلال مؤتمر الأطراف (COP28) التزام دولة الإمارات المتواصل بدعم تحقيق الموازنة بين الجنسين في مجال الاستدامة، والحرص على تقدير الجهود البارزة التي تقوم بها رائدات الأعمال حول العالم من خلال مساهمتهن في ابتكار حلول جديدة وقيادة الجهود العالمية لمواجهة أزمة التغير المناخي».

وأضافت أن «برنامج الرائدات التابع لمنصة (السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة) يهدف إلى تخريج أكثر من 100 من الشابات المهنيات من 30 جنسية مختلفة، ولا شك أن هذه القمة ستلعب دوراً مهماً في تحفيز الجيل القادم من القيادات النسائية».