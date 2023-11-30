خالد بن محمد يعتمد حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات و60 مليون درهم، استفاد منها 5685 مواطناً ومواطنةً في مختلف أنحاء الإمارة، ليرتفع بذلك مجموع الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 إلى 13 ملياراً و44 مليون درهم، استفاد منها 9292 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة.

وشملت هذه الحزمة قروضاً سكنية بأنواعها كافة، بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات و82 مليون درهم، استفاد منها 3714 مواطناً ومواطنةً، إضافة إلى إعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود، ومتوفين خلال عام 2023 من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 573 مليون درهم، استفاد منها 549 مواطناً ومواطنة.

وتضمَّنت الحزمة أيضاً مَنْح أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة لـ1422 مواطناً ومواطنةً، بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 950 مليون درهم، تشمل الكلفة الإجمالية للمساكن وأعمال تجهيز البنية التحتية للأراضي السكنية.

ويأتي صرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية خلال عام 2023 تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم بما يلبّي احتياجاتهم، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، والارتقاء بجودة حياتهم على نحوٍ يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.