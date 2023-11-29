رئيس الدولة يتلقّى دعوة أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية

تلقّى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة سموّه للمشاركة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها قطر خلال ديسمبر المقبل.

وتسلّم الرسالة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، خلال استقباله في مجلس قصر البحر بأبوظبي، سفير دولة قطر لدى الدولة الدكتور سلطان المنصوري، الذي نقل إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، تحيات أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية، والتعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.