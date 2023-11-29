«دبي القابضة» شريك رئيس للمسار في «COP28»

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة، التي تمتلك محفظة أصول واسعة بقيمة 130 مليار درهم، مشاركتها وتمثيلها كشريك رئيس للمسار في الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28).

وقد وقّعت دبي القابضة على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات»، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، تأكيداً منها على التزامها المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات.

وتستضيف المجموعة، سلسلةً من الفعّاليات والعروض التقديميّة الملهِمة على مدار الـ13 يوماً من المؤتمر السنوي، بهدف تسليط الضوء على التكنولوجيا المُستدامة التي تعتمد عليها، وإجراء محادثات هادفة، والمساعدة على تطوير حلول ذات آثار جذرية على المدى البعيد، بحيث تدعم الأجندة العالمية للمناخ.

كما طوّرت دبي القابضة خريطة طريق لإزالة الكربون على مستوى المجموعة، بهدف بلوغ الحياد المناخي بحلول عام 2050، مدعومةً بأهداف مرحلية حتى عام 2030، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها للاستدامة، والتزامها تقليص أثرها المناخي. وتغطّي استراتيجية إزالة الكربون مبادرات لتحسين إدارة الطاقة والنفايات والمياه، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة والنظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، أميت كوشال: «نفخر بشراكتنا مع مؤتمر الأطراف (COP28) في ضوء الحاجة الماسة لمواجهة التغير المناخي، ويدل تعهّدنا من أجل بلوغ الحياد المناخي على التزامنا المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وحِرْصنا أيضاً على مواصلة بناء أعمال مرنة تضمن مستقبلاً مستداماً للجميع».

• المجموعة توقّع «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات»، تأكيداً منها على التزامها بتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050.