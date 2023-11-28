تطوير مشروعات الإسكان المستدام في دبي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدينة مصدر، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير مشروعات الإسكان المستدام في إمارة دبي.

وتعدّ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان - الجهة الحكومية الرئيسة المكرسة لتوفير حلول الإسكان لأهالي دبي- من أولى المؤسسات التي تدمج الممارسات المستدامة في مشروعات التطوير السكنية. وستسهم شراكتها مع مدينة مصدر في تعزيز تحويل المزيد من المساحات السكنية لتكون صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في مشروعاتها لسكان دولة الإمارات.

وقّع على مذكرة التفاهم كلّ من مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، طلال محمد آل علي، والمدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر، المهندس محمد البريكي. وقال المهندس محمد البريكي: «تتماشى شراكتنا الجديدة مع التزام مدينة مصدر بإنشاء مدن أكثر استدامة. ويسرنا أن نتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضماناً لمراعاة المساكن المحلية الاعتبارات البيئية».

وقال طلال آل علي، إن هذه الشراكة تتمحور حول إنشاء منازل مسؤولة بيئياً، ما سيسهم في تعزيز رفاهية مواطني دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم مدينة مصدر بتبادل خبراتها في مجال التنمية المستدامة مع المؤسسة، والتركيز على تقنيات التصميم الهادفة إلى تقليل استهلاك المياه والطاقة، والحدّ من انبعاثات الكربون. بينما ستقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدمج هذه التقنيات في مشروعاتها السكنية، ما سيعزز التزامها بالاستدامة.