رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون ويشهدان تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، دولة أنوار الحق كاكار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ودولة رئيس وزراء باكستان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات وباكستان وسبل توسيع آفاقه بما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية .. بجانب مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة وغيرها من جوانب التعاون التي تدفع جهود التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق ازدهار البلدين .. وذلك في ظل العلاقات التاريخية والصداقة التي تجمعهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية توفير آليات مستدامة لإيصال الدعم الإنساني إلى سكان القطاع والعمل على وقف دائم لإطلاق النار..مؤكدين في هذا السياق ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة والذي يضمن الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 " الذي ينطلق بعد أيام في دولة الإمارات في إيجاد حلول مستدامة ومسارات عملية لتسريع العمل المناخي.

من جانبه عبر دولة أنوار الحق كاكار عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلده ودولة الإمارات معرباً عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم التنموي المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات ومبادراتها النوعية التي تنفذها في باكستان خاصة في المجالات الصحية والتعليمية والتنموية.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة أنوار الحق كاكار تبادل .. مذكرات تفاهم في عدد من المجالات شملت :الخدمات المصرفية والمالية والطاقة والغذاء والزراعة إضافة إلى اللوجستية والتعدين ومشاريع عمليات الموانئ ومعالجة المياه.

وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات..معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب الباكستاني معالي الدكتورة شمشاد أختر وزيرة المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية.

حضر اللقاء ومراسم تبادل المذكرات.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى باكستان.. كما حضرهما الوفد المرافق لرئيس الوزراء الباكستاني الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.