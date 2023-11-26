الطقس غداً صحو إلى غائم.. وسحب منخفضة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 المد الثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزرالثاني عند الساعة 06:33 .

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 15:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.