«طرق دبي» تطور مسارات حافلات عامة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عزمها على تطوير عدد من خطوط الحافلات العامة، من خلال إجراء تعديلات على مسارات هذه الخطوط، بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب ليصلوا إلى وجهاتهم المختلفة في الإمارة، بشكل أكثر سلاسة وراحة.

وسيشمل التعديل إعادة تسمية عدد من الخطوط على النحو التالي: تبديل الخط رقم 11A بالخطين 16A و16B، حيث يبدأ الخط 16A من فرع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العوير، وصولاً إلى محطة حافلات سوق الذهب، بينما يعود الخط 16B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات سوق الذهب إلى فرع الإقامة وشؤون الأجانب في العوير.

وتبديل الخط 20 بالخطين 20A و20B، حيث يبدأ الخط 20A من موقف حافلات النهدة إلى موقف حافلات ورسان 3، بينما يبدأ الخط B20 في الاتجاه المعاكس من موقف حافلات ورسان 3 إلى موقف حافلات النهدة. وتبديل الخط 367 بالخطين 36A و36B، حيث يبدأ الخط 36A من موقف واحة السيليكون هاي بي، إلى محطة حافلات اتصالات، بينما يبدأ الخط 36B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات اتصالات إلى موقف واحة السيليكون هاي بي، والهدف من اتخاذ هذه الإجراءات ينصب على الإسهام في تحسين التنقل اليومي للركاب.

كما ستُجرى تعديلات على بعض مسارات الخطوط، وهي خط 21 الذي لن يخدم محطة مترو «أون باسيف»، وخط 24 الذي تم تقليص مساره في دبي فستيفال ستي، والخط 53 الذي تم تمديد مساره إلى محطة حافلات المدينة العالمية، والخط F17 الذي تم تقليص مساره ليبدأ من محطة «أون باسيف»، والخطان F19A وF19B اللذان تم تقليص مساريهما للمرور على موقف حافلات مترو الخليج التجاري جهة الجنوب 2، والخط H04 الذي تم تحويل مساره ليمر عبر سوق حتا. وتأتي هذه التعديلات كذلك، بهدف تقليل زمن الرحلة لضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بشكل أسرع.

أما الخطوط 10 و21 و27 و83 و88 و95 و32C, 91A, X28, X92, X94، فتم نقل موقع موقف مترو ماكس جهة الجنوب إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 2، إلى داخل شارع الخدمة، لتقليل مسافة المشي للوصول إلى الحافلات. أما الخطوط 29 و61 وC26، فقد تم نقل موقع مواقف حافلات مترو ماكس، الذي تمر به هذه الخطوط إلى محطة حافلات الجافلية. وستجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على زمن أوقات رحلات 33 خطاً آخر للحافلات، وهي: 5 و15 و21 و24 و28 و31 و34 و44 و50 و51 و53 و61 و64 و95A و96 وC04 وC28 E102 وF01 وF15 وF26 وF17 وF19A وF19B وF24 وF30 وF31 وF41 وF48 وF53 وF54 وF81 وH04.