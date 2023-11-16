منصور بن محمد يزور معرض دبي للطيران 2023 ويشيد بحجم ونوعية المشاركات العالمية والوطنية

أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بالتطور المستمر الذي يشهده "معرض دبي للطيران" وضمن دوراته المتعاقبة، سواء من حيث أعداد الجهات العارضة أو على صعيد نوعية ما يشمله من أحدث تقنيات وحلول الطيران والتي تشكل أهم ملامح مستقبل القطاع في العالم، لافتاً سموه إلى الدور الحيوي للمعرض في تطوير قطاع الطيران على كافة المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، في ضوء المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الطيران وانطلاقاً من إسهاماتها في النهوض بقدراتها على الصعيد العالمي.

ونوّه سموه بالمشاركات العالمية والوطنية التي شهدتها الدورة الثامنة عشرة للحدث، وضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الذي يجمع كافة الأطراف المعنية بالقطاع الطيران لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، بما يمثله من أهمية كبيرة لتقدم صناعة الطيران مع حرص أبرز وأهم صُنّاع الطيران حول العالم على تقديم أحدث الحلول والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع بالغ الأهمية انطلاقاً من دبي.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الخميس)، في معرض دبي للطيران، الذي انطلقت أعمال دورته الثامنة عشرة في "دبي ورلد سنترال" يوم الاثنين الماضي بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148دولة، ضمن الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، وتُختتم أعمالها غداً (الجمعة).

واطّلع سموه خلال الزيارة وفي الساحة الخارجية للمعرض على أحدث التقنيات والطائرات التي يُعرض بعضها للمرة الأولى ، توقف سموه أمام منصات الجهات العالمية المشاركة، حيث أطلع على أحدث ما تقدمه من طائرات، من بينها طائرة بوينج من طراز BBJ 737 ، كما تفقد سموه طائرتا الايرباص Airbus ACJ 220 ، و Airbus A400M، واستمع إلى شرح حول المكونات الحديثة لطائرات Royal Jet BBJ، و EMBRAER KC 390، فيما شملت الزيارة تفقّد طائرة KAI KUH-1 التي يعرضها جناح جمهورية كوريا الجنوبية.

منصات ومشاريع وطنية

وحرص سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود على زيارة منصات عدد من المؤسسات والشركات الوطنية المشاركة في معرض دبي للطيران 2023، ومن بينها مجموعة "ايدج" الإماراتية، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من الأنظمة المستقلة والتقنيات الدفاعية الإلكترونية والاتصالات الآمنة وحلول الاستجابة لحالات الطوارئ والهندسة الدقيقة بما تشمله من تقنيات حديثة.

كما زار سموه منصة شركة المبادلة للتنمية "مبادلة"، حيث اطلع على مشاريعها التي تأتي في إطار مساعي الشركة الرامية لتصبح مورداً مباشراً لكبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية في العالم، مع تركيزها بشكل أساسي على هياكل الطائرات والمحركات ومكوناتها.

كذلك حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة منصة "وكالة الامارات للفضاء"، حيث استمع إلى شرح حول مشاركة الوكالة في الحدث العالمي والذي تستعرض من خلاله أبرز مشروعاتها ومبادراتها، ومنها "برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية"، والذي يتضمن الفرص أمام الشركات الناشئة الخاصة، فضلاً عن توفير فرصة للباحثين والعلماء، للتعرف على أبرز أبحاثهم المبتكرة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

إلى ذلك، توقّف سموه أمام منصة شركة "عنان" الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، حيث تابع شرحاً حول مشاريع الشركة التي تعرض أول طائراتها ذاتية القيادة، لتكون من أوائل الشركات العاملة في قطاع التنقل الجوي استفادةً من قدرات الخبراء الإماراتيين والشركات المتخصصة عالمياً في هذا المجال.

كما زار سموه منصة شركة "إينوسبيس" الكورية الجنوبية في منطقة العرض الخارجي، حيث اطلع على أحد الصواريخ التابعة للشركة والمستخدم في إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

ويُعد "معرض دبي للطيران"، مع انعقاده بصفة دورية كل سنتين، نقطة لقاء محورية لقادة القطاع حول العالم، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إذ جمع الحدث هذا العام أكثر من 1400 جهة عارضة من 148دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات العالمية ذات الصلة