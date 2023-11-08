حكومة الإمارات تطلق نموذج التميز الجديد

أطلقت حكومة دولة الإمارات نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة الدولة.

ويهدف النموذج إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات، واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وتشمل التغييرات فيها تطوير أداة تقييم جديدة مبسطة تركز على النتائج ومستويات الإنجاز، وتغيير معايير استقطاب الخبراء والمقيّمين العالميين، وزيادة التركيز على الكفاءات الوطنية في عمليات التقييم.

وقال مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، مروان الزعابي، إن «النموذج الجديد يشكل صيغة مبتكرة ومتطورة لتقييم الجهات والموظفين الحكوميين المتميزين».

وأضاف أن «البرنامج يستهدف توفير نهج عصري لمواكبة تطور التميز الحكومي، بما يحقق الريادة لحكومات المستقبل، وتمكين القدرات الوطنية وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين للوصول إلى أفضل النتائج في الأداء الحكومي».

ويمثل إطلاق نموذج التميز الحكومي الجديد المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي، ويتم تطبيق منظومة التميز الحكومي الإماراتي في الجهات الحكومية، وتم اعتمادها من خلال تسع منظمات دولية، والتطوير المستمر الذي حظيت به المنظومة بين عامي 2015 و2020، وشهد الإعلان عن تحديث شامل لمنظومة التميز الحكومي.

ويتضمن نموذج التميز الجديد مجموعة من الآليات المبتكرة التي تحدد نسبة نجاح الجهة الاتحادية والموظفين، حيث يعتمد على أهم المخرجات، من خلال عمليات التقييم المزدوج التي تركز على مستوى نضج الهيئة وأهمية النتائج التي حققتها، كما يركز النموذج الجديد على تقييم مستوى نضج الجهات، ومدى الكفاءة والفاعلية، وإعادة تقييم معيار القيادة في التقييم المؤسسي.

ويشهد النموذج الجديد تغييرات أساسية، حيث حدد المرجعية العامة للاسترشاد، إضافة إلى اعتماد أداة تقييم محدثة وبسيطة تلائم المتغيّرات الحالية والمستقبلية، وترتكز على الإنجاز بالدرجة الأولى، وذلك وفق أربعة معايير محددة، تشمل: التركيز على القيمة المقدمة والخدمات ذات الأهمية، والمشاريع التحوّلية، والأداء العام والتنافسية، والقيادة المؤسسية.

ويتضمن نموذج التميز 10 جوائز مؤسسية، تشمل: جائزة الجهة الاتحادية الرائدة، وجائزة أفضل جهة أسهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحوّلي، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية في الخدمات، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وجائزة أفضل جهة تحسناً في الإنجاز، وجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وجائزة أفضل جهة في تمكين الشباب.

كما تضم الجائزة 11 فئة أساسية للأفراد تشمل: وسام السفير المتميز أو السفيرة المتميزة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة أو مدير عام، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز - فئة مديري الإدارات، ووسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب.