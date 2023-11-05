«دفاع مدني عجمان» تنشر ثقافة التعامل مع الحريق

حددت القيادة العامة للدفاع المدني في عجمان إجراءات لتجنّب الحرائق المنزلية، محذرة من تجاهل تسرب الغاز، لما قد يُسببه من مخاطر.

وحددت ضمن حملتها «ثقافة التعامل مع الحريق»، عدداً من الإرشادات الوقائية ونشرتها الإدارة عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها التأكد من إبعاد الستائر والأقمشة عن موقد النار في المطبخ، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وعدم تحميل التوصيلات أكثر من طاقتها، فضلاً عن تجنّب وضع الكمبيوتر المحمول على أي مواد قابلة للاشتعال.

وأكدت ضرورة إخراج جميع الأشخاص من المنزل في حال ظهور رائحة غاز، حتى تزول الرائحة، وعدم إشعال أعواد الثقاب وسجائر أو أي مصدر للنار، وتجنّب تشغيل المصابيح أو أي مفتاح كهربائي لكي لا يُحدث شرراً قد يسبب انفجاراً، داعية إلى إغلاق صمامات الغاز والصمام الرئيس بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان وتخفيف تركيز الغاز.

وشرحت طرق تشغيل الطفاية في حال اندلاع حريق منزلي، داعية إلى سحب مسمار الأمان، وتوجيه القاذف نحو قاعدة اللهب، ثم الضغط على يد التشغيل، لإطفاء الحريق على وجه السرعة ومنع تسرّبه إلى بقية الأماكن.

وحذرت القيادة العامة للدفاع المدني في عجمان من ترك المطبخ لفترة طويلة من الزمن أثناء طهي الطعام على الموقد، وعدم ترك الكبريت والولاعات في متناول أيدي الأطفال، والتأكد من عدم استخدام المبخرة إلا من قِبل أشخاص بالغين.

وحددت إرشادات في حال اشتعال زيت الطهي في المطبخ، تضمنت إغلاق مصدر الغاز، وعدم استخدام الماء أبداً، واستخدام بطانية حريق، وتغطية الوعاء بغطاء معدني لحجب الهواء، والاتصال بالدفاع المدني على الرقم 997 في حال عدم السيطرة على الحريق.