"اجتماعية الشارقة": 223 تدخل عاجل لتلبية احتياجات أسر متضررة من "حالات طارئة"

تعكف دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات العاجلة للأسر التي تتعرض لظروف طارئة، إذ تهدف هذه الخدمات إلى توفير الدعم العاجل والضروري لتلبية احتياجات الأسر في حالات الطوارئ وضمان حياة كريمة وآمنة لهم.

وتشمل هذه الخدمات؛ توفير الإيواء الطارئ من خلال تأجير شقق فندقية مؤقتة للأسر، على أن يتم التنسيق مع دائرة الإسكان للحصول على السكن الملائم.

كما تشمل الخدمات الأخرى المقدمة؛ مساعدات الصيانة البسيطة والعاجلة، وتغطية رسوم إجراءات التسكين، وتوفير مستلزمات المعيشة اليومية، والمساعدات النقدية، وتحسين المساكن، والإيواء الفندقي المؤقت، وسداد رسوم إيجار الشقق، بالإضافة إلى دفع متأخرات الإيجار وتخليص الإجراءات، علاوة على تقديم أجهزة طبية وكراسي متحركة، وأجهزة كهربائية وتعليمية، وملابس وأزياء مدرسية، بالإضافة إلى توفير بطاقة البشامة لصرف المواد الغذائية من جمعية الشارقة التعاونية.

وتتضمن الخدمات العاجلة أيضًا المساعدات الإنعاشية الطارئة، كتنفيذ بعض أعمال الصيانة الضرورية والتأثيث الطارئ والضروري، والمساعدة في إصدار أو تجديد المستندات الثبوتية أو البطاقات الصحية أو التأمين الصحي وغيرها، بالإضافة إلى المساعدات المعيشية الداعمة والطارئة.

من جانبها، أفادت مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، علياء الزعابي، أن هذه الخدمات تُقدم لضمان تأمين احتياجات الأسر في حالات الطوارئ، بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم، مشيرة إلى أن الدائرة تسعى جاهدة لتوفير الحياة الكريمة لمستفيديها، وتمكينهم من العيش اللائق وتعزيز نوعية الحياة والرفاهية الاجتماعية.

وأوضحت الزعابي، أنه تم خلال العام 2023 تقديم الدعم العاجل والإيواء الطارئ واحتياجاته بعدد 223 تدخل عاجل، لــ 127 أسرة، حيث يتم تقديم الخدمة العاجلة خلال أقل من 24 ساعة، بعد التحقق من الحالة واستحقاقها للمساعدة.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم الخدمة العاجلة بعد التحقق من الحالة واستحقاقها للمساعدة، بناءً على طلبات المقدمة من الأسرة، أو نتائج دراسة الحالة التي يتم إجراءها من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين، أو يتم اكتشاف ظروف الحالة من خلال التحديثات المستمرة التي تُجريها الدائرة.