«الأرصاد» يتوقع انخفاض الحرارة.. وأمطار متفرقة حتى الأحد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. ولفت المركز إلى أن طقس الجمعة يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية، وغائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكون سحب ركامية، قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط، يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس السبت المقبل سيبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، ويصبح غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، متوقعاً حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، خاصة الشرقية والشمالية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.