محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تؤسس مكانة مرموقة في صناعة مستقبل العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات نجحت خلال فترة قياسية، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أن تؤسس لنفسها مكانة مرموقة في ركب صناعة مستقبل العالم، وضمن العديد من المجالات الحيوية المرتبطة باكتشاف الفرص التي من شأنها الارتقاء بنوعية حياة الإنسان، ومن أهمها مجال استكشاف الفضاء، بعزيمة أبنائها الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات كبيرة، بإصرار كامل على التفوق وإثبات الذات بجدارة واستحقاق كاملين، استقطبوا معهما تقدير العالم واحترامه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رواد الفضاء سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ومحمد الملا، وأعضاء فريق مهمة «طموح زايد 2» بمركز محمد بن راشد للفضاء، في قصر زعبيل بدبي.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على جهود النيادي والمنصوري، وفريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، وقال سموه: نثمّن كل إنجاز يضيفه الشباب إلى سجل نجاحات الإمارات، ويعزز مسيرتها في طريق التقدم والابتكار.. التزام النيادي والمنصوري يقدم نموذجاً ملهماً للشباب الإماراتي والعربي، بل الشباب حول العالم، في السعي لبلوغ أعلى مستويات التميز في المجالات الحيوية التي تخدم الإنسان، وتدعم خطى البشرية على طريق صناعة المستقبل.

كذلك أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال المقابلة التي حضرها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من كبار المسؤولين، عن تقديره الأداء الاستثنائي الذي أبداه أعضاء فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، في كل المهام التي تولى المركز تنفيذها، بكل ما اتسمت به تلك المهام من دقة التنفيذ ومهارة التعامل مع كل مرحلة من مراحلها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يؤكد قدرة أبناء دولة الإمارات على الاضطلاع بأدوارهم على الوجه الأكمل، لمنح وطنهم المكانة الرفيعة المستحقة على الساحة العالمية.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، لشرح من سلطان النيادي وهزاع المنصوري، حول تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي خاضها النيادي أخيراً، وامتدت لستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وتجربته في إجراء أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب التي استغرقت سبع ساعات ودقيقة واحدة.

كما اطلع سموه، من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية، انطلاقاً من محطة المراقبة الأرضية في هيوستن، بالولايات المتحدة الأميركية.

وتلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من رائد الفضاء سلطان النيادي علم دولة الإمارات الذي رافقه خلال مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، وهنأ سموه كلاً من رائدي الفضاء النيادي والمنصوري، على نجاحهما في تحقيق طموح زايد، من خلال هذه المهمة العلمية بالغة الأهمية، داعياً إياهما وجميع أعضاء فريق العمل في المركز، إلى مواصلة العمل والعطاء في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع اسم دولة الإمارات عالياً في هذا المجال.

وقد تابع سموه، خلال اللقاء، شرحاً قدمه فريق المركز عن تفاصيل أحدث البرامج التدريبية التي يخوضها رائدا الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي؛ تمهيداً للقيام بمهام فضائية جديدة في المستقبل، ولمحة عامة عن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والمهام المستقبلية للبرنامج، وأعرب سموه عن أمنياته للفريق بكل التوفيق في جهوده ومهامه المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «خلال استقبال رواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق (طموح زايد2) في مركز محمد بن راشد للفضاء.. اطلعت على البرامج التدريبية لرائدَي الفضاء الجديدَيْن محمد الملا ونورا المطروشي.. والبرامج القادمة ضمن المركز».

وأضاف سموه: «فريق مركز محمد بن راشد للفضاء أصبح اليوم أحد أهم فرقنا الوطنية، وإحدى أهم أدواتنا في صنع مستقبل جديد، وواقع علمي ومعرفي مختلف في الدولة. طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة.. ودعمنا للمهام الفضائية الجديدة ثابت.. ورعايتنا لرواد الفضاء الشباب ستتزايد، بإذن الله».

محمد بن راشد:

• النيادي والمنصوري يجسّدان الطموح والإصرار.. والتزامهما الراسخ بالتميز نموذج ملهم للشباب الإماراتي والعربي.

• نقدّر كل إنجاز يضيفه الشباب إلى سجل نجاحات الإمارات، ويعزّز مسيرتها في طريق التقدم والابتكار.

إنجازات تعزّز حضور الإمارات في الفضاء

قدّم رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري، بالغ الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوجيهات ودعم وتشجيع سموه فريق عمل المركز، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات مهمة، عزّزت حضور دولة الإمارات في قطاع الفضاء العالمي، ومن أبرزها المهمة التاريخية التي قام بها رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، مؤكداً التزام المركز مواصلة الابتكار، من خلال التوافق الاستراتيجي مع الديناميكيات المتطورة لقطاع الفضاء، سعياً إلى تأسيس ساحة عالمية تعاونية لتبادل المعرفة والخبرات، مع مواصلة الاستثمار في المهام والمشروعات والمبادرات التي من شأنها تقديم إضافات جديدة ومؤثرة في مجال علوم الفضاء واستكشافه.

من جانبه، قال المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، إن مهمة سلطان النيادي التي أمضى فيها ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وأجرى خلالها سلسلة من التجارب العملية المهمة، تشكل خطوة نوعية في تحقيق رسالة المركز، ودعم مسيرته نحو مهام فضائية مستقبلية، مؤكداً عزم فريق العمل على تطوير المزيد من المبادرات، وتقديم إنجازات أكبر، تعزّز موقع دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء.