"الأرصاد": انخفاضان في "الحرارة" وأمطار حتى "الأحد"

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الخميس، غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الجمعة يكون رطب صباحاً على بعض المناطق الغربية - غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية – تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس السبت المقبل سيبقى رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، ويصبح غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، منوهاً إلى حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.