«الأرصاد»: أمطار محتملة.. و«الحرارة» إلى ارتفاع

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع التدريجي.

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف ومتوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويصبح غائماً جزئياً أحياناً مع استمرار فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية. ولفت إلى أن الرياح تصبح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف ومتوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء، سيبقى غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط أحياناً الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، مشيراً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط أحياناً الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وشهدت الدولة الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة مرور منخفض جوي مصحوباً بسحب ركامية، ما أدّى إلى سقوط أمطار مختلفة الغزارة على كل الأنحاء، مصحوبة ببرد وبرق ورعد.