اعتدال الطقس ينعش سوق السمك في «الشرقية»

ارتفعت إنتاجية صيادي الأسماك في المنطقة الشرقية بشكل ملحوظ مع تحسن الأحوال الجوية، حيث تدفقت أنواع مختلفة من الأسماك في السوق المحلية، بعد استئناف رحلات الصيد في البحر.

وقال صيادون وبائعو أسماك في المنطقة الشرقية، إنهم توقفوا عن العمل ثلاثة أيام، نتيجة الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار، وهبوب الرياح القوية، وارتفاع أمواج البحر، مشيرين إلى أن هذا التوقف لم يؤثر بشكل كبير في الأسواق المحلية، كما لم يتسبب في ارتفاع أسعار الأسماك.

وذكر الصياد المواطن حمد الزعابي، من مدينة كلباء، أن المنطقة الشرقية شهدت خلال الأيام الماضية أحوالاً جوية غير مستقرة، وهطول أمطار غزيرة، وارتفاع الأمواج وهبوب الرياح، ما تسبب في توقف حركة الصيد ثلاثة أيام أو أكثر، مضيفاً، أن نتائج التوقف تبدو جلية في الأسواق المحلية التي يقل فيها المعروض من الأسماك الطازجة.

وقال الصياد المواطن محمد علي، من إمارة الفجيرة، إن «اعتدال الأجواء، وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها الإمارة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، سيكون لها أثر واضح في رفع حصيلة الأسماك في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تعدد أنواعها بكميات وفيرة، وبأسعار منخفضة، إذ إن الأسماك تتجه للبحار في المناطق معتدلة الحرارة». وأضاف، أن «الصيادين يتفاءلون بهطول الأمطار، ويستبشرون بها خيراً، على الرغم من توقف رحلات الصيد لأيام، وتراجع حصيلتهم اليومية من صيد الأسماك».

فيما ذكر عامل صيد في إمارة الفجيرة، عبدالرزاق محمد، أن صيدهم لم يتأثر كثيراً نتيجة هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، كما لم يتعرضوا لأضرار مادية على قوارب الصيد أو المعدات. وأكد أن الأجواء المعتدلة والمنخفضات الجوية المتكررة في المنطقة تعمل على جذب أعداد كبيرة ومتنوعة من الأسماك إلى مياه بحر الفجيرة. وعبّر عن تفاؤل الصيادين بشأن هذا التحسن، حيث إن هذه الظروف الجوية الملائمة تعزز فرص الصيد وتعود بالفائدة عليهم، وأعرب عن تفاؤله بالفرص الواعدة التي تتيحها الظروف الجوية المناسبة لصيد الأسماك في بحر الفجيرة في قادم الأيام.

وأكد بائع أسماك في سوق الفجيرة للأسماك، عبدالرحمن محمد، أن السوق شهدت تدفق أنواع مختلفة من الأسماك بشكل تدريجي منذ صباح أمس، نتيجة عودة الصيادين إلى رحلات الصيد المعتادة، واستمرار تحسن الأحوال البحرية، ما أسهم في زيادة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها، لافتاً إلى أن هذا التحسن ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية، حيث يتوافر المزيد من الأسماك، ويعزز الإمدادات، ويسهم في منع ارتفاع الأسعار.

وتوقع إمداد السوق بكميات أكبر خلال الفترة المسائية نتيجة ارتفاع نشاط الصيد.

• التوقف عن العمل ثلاثة أيام لم يؤثر في أسعار الأسماك.