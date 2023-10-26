«تراحم من أجل غزة» تستهدف تجهيز 15 ألف سلة إغاثية جديدة

تتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» التي انطلقت في دولة الإمارات في 15 من الشهر الجاري، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني. وتنظم الحملة فعاليات جديدة يوم الأحد المقبل في أبوظبي ودبي، بهدف تجهيز 15 ألف سلة إغاثية، بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وتأتي الفعاليات الجديدة بعد النجاح الذي حققته الحملة في الفعاليتين الماضيتين بمشاركة أكثر من 10100 متطوع جهّزوا 38 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية المخصصة للأطفال والنساء والأمهات.

وتعكس حملة «تراحم من أجل غزة»، جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة، لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خصوصاً الأطفال والنساء. وتشرف على الحملة وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، بمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية. وجمعت الحملة حتى الآن 800 طن من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية. ويمكن للراغبين في التطوع لتجهيز السلال الإغاثية، التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة «متطوعين. إمارات»، ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي. وستقام الفعاليتان من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أما في دبي فتقام في فيستيفال أرينا بفيستفال سيتي بإشراف مؤسسة دبي العطاء.

«حمد للأعمال الإنسانية» و«خيرية الفجيرة» تقدّمان معونات غذائية وطبية

قدّمت مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، وجمعية الفجيرة الخيرية، 800 طن من المواد الغذائية والطبية ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية سعيد بن محمد الرقباني، إن حملة «تراحم من أجل غزة» تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات، وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه للجهود الرسمية في هذا الصدد. من جانبه، قال مدير مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، سهيل القاضي، إن مساندة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة، تعد واجباً قومياً أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اشتهر بمواقفه المساندة للأشقاء العرب وتقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني للمحتاجين أثناء الحروب والمحن.