13 ألف طرداً من المساعدات الإنسانية حصيلة ثاني فعّاليات "تراحم من أجل غزّة" في أبوظبي

أكد نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، أن هيئة الهلال الأحمر انتهت من تسجيل 3500 متطوعاً في أبوظبي، شاركوا في فعّاليات الأسبوع الثاني لحملة تراحم من أجل غزة، التي أقيمت في مركز (أدنيك) بأبوظبي، منوهاً إلى أن إجمالي الطرود التي تم تجهيزها على مدار اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، جاوز 13 ألف طرداً من المواد الغذائية والإغاثية.

وشدد المنصوري، في تصريح إعلامي، على أن حملة تراحم من أجل غزة، مستمرّة لأجل غير مسمّى على مستوى إمارات الدولة، سواءً عبر تنظيم المزيد من التجمّعات التطوعية خلال الأيام المقبلة، أو من خلال استمرار استقبال تلقّي التبرعات المادية على حساب الهيئة البنكي والرسائل الهاتفية، وكذلك التبرعات العينية في المواقع الـ26 التي خصصتها الهيئة لاستقبال التبرعات في مختلف أنحاء الدولة، مؤكّداً أن فتح معبر رفح والبدء في توصيل المساعدات للأشقاء المتضررين من شأنه أن يرفع من وتيرة العمل التطوعي بين المواطنين والمقيمين كافة في الدولة، لتجهيز المزيد من طرود وسلال المساعدات الإغاثية.

وأعرب المنصوري عن سعادته البالغة بما وصفه بالإقبال الشعبي منقطع النظير من جموع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، على التطوع للمساعدة في تجهيز المواد الإغاثية للأشقاء المتضررين في غزة، والذين يتابعون الهيئة على مدار الساعة لمعرفة أماكن تنظيم التجمعات التطوعية والتوجّه إليها أينما كانت على أرض الدولة، مشيداً كذلك بالتعاطف والتعاون الكبير الذي وجدته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من قبل الكثير من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، إضافة إلى الأفراد والمؤسسات الخاصة.