تضمين الإجازات بحساب الاشتراك في «الشارقة للضمان الاجتماعي»

قال صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إن حساب مدة الاشتراك للموظفين والموظفات من المؤمن عليهم يشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، إضافة إلى المدد المضمومة، وهذه المدد تمثل أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم (5) بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

وأوضح الصندوق أن مدة الاشتراك تعني كل مدة يقضيها الموظف أو الموظفة المؤمن عليهم في العمل، ويؤدي عنها اشتراكات، سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص، الذي تسهم فيه حكومة الشارقة، وتشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، والمدد المضمومة، وجميعها تسهم في زيادة حساب المعاش، ما يساعد على توفير حياة كريمة للموظفين والموظفات بعد انتهاء فترة الخدمة.

وذكر الصندوق أن هذا التوضيح يأتي في إطار تقديم المعلومات الشفافة والدقيقة للمشتركين، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم وواجباتهم.