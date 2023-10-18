بلدية الشارقة ترصد مشوِّهات المظهر العام بكاميرات ذكية

أطلقت بلدية مدينة الشارقة مشروع الرصد الذكي لرصد التجاوزات الخاطئة ومشوِّهات المظهر العام بصورة ذكية بالكامل من خلال كاميرات فائقة الجودة، والإبلاغ عن كل التجاوزات بصورة رقمية واتخاذ الإجراء اللازم بشكل فوري، بما يعزز من سهولة الرصد والقضاء على أية مشوهات أو سلوكيات سلبية.

وقال مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، إن البلدية تولي المظهر العام اهتماماً كبيراً وتسعى بصورة مستمرة للمحافظة عليه من خلال تسخير كل الجهود وتوفير الكوادر والمعدات والأدوات اللازمة لرصد أية سلوكيات سلبية أو مشوّهة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كمدينة صحية جاذبة للسياحة والعيش والاستثمار، وتوفير البيئة المناسبة لقضاء أجمل الأوقات، لذا تعمل البلدية على تطوير وتحديث خدماتها باستمرار وتبتكر أساليب جديدة في تقديمها.

من جانبها أكدت رئيس فريق الابتكار في البلدية ريم عبدالله الروسي، أن المشروع حقق نجاحاً بفوزه في مسابقة نظمها فريق الابتكار للموظفين، لتطوير وتحسين أفكارهم والعمل على دعمها لتحويلها إلى مشاريع مهمة تخدم مختلف مجالات العمل البلدي، وتقديم كل الإمكانات لأصحابها من أجل تطويرها، بما يواكب رؤية البلدية في هذا المجال.