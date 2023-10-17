حاكم الشارقة يوجه بمعاملة أبناء المواطنات مثل المواطنين في "المنح الدراسية"

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمعاملة أبناء المواطنات مثل المواطنين في "المنح الدراسية"، والبالغ عددهم حالياً 72 طالباً وطالبة، وإرجاع المبالغ التي دُفعت لمن دفعها، عن طريق الديوان الأميري في الشارقة، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.