"تنبيه السائقين" تقضي على حوادث تقلبات الطقس الجسيمة في أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي، أن منظومة تنبيه السائقين في حالات الطوارئ، والتي تعد واحدة من أنظمة تدخل في منظومة الأحوال الجوية ، أسهمت في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات خلال الأحوال الجوية المتقلبة، منذ تطبيقها في 2018 وحتى 2023 ، وحققت نتائج مثمرة وهي "صفر وفيات" و "صفر حوادث جسيمة".

وتتضمن منظومة الأحوال الجوية التي طبقتها شرطة أبوظبي في 2018، ثماني أنظمة هي الشاشات الإرشادية الالكترونية، منظومة الإنذار المبكر "الرسائل التحذيرية"، الشواخص ( تنبيه السائقين بتغيير السرعات اثناء خفض السرعات)، أنظمة الضبط الآلي "تخفيض السرعات"، التنبيهات العاجلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منظومة النقل العام " منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب"، تنبيه السائقين في حالات الطوارئ " وميض الإضاءات"، نظام مركز الارصاد الوطني و حساسات رصد نسبةً الرؤية.

وأكد مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي أهمية مشروع منظومة تنبيه السائقين في الحالات الطارئة، موضحاً انه يعد متميزاً ورائداً حيث نجح في تحقيق دعم القيادة للمؤشرات التنافسية "مؤشر جودة الطرق" من خلال خفض الحوادث الجسيمة المتعلقة بالأحوال الجوية المتقلبة والحفاظ على البنية التحتية للطرق تحقيقا لمؤشرات الأجندة الوطنية المسقطة على القيادة .

وشهدت طرق أبوظبي، خلال مواسم الضباب والتقلبات الجوية في الفترات السابقة، لتطبيق منظومة الأحوال الجوية، العديد من حوادث التصادم المتتابع، بسبب الضباب، أدت إلى عدد من الإصابات والوفيات وتضرر مركبات، ويعد حادث «غنتوت» الذي وقع على طريق أبوظبي - دبي في مارس 2008، أسوأ حادث تشهده على الإطلاق.

في سياق متصل شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع أكثر من ثلاثين جهة حكومية في منصة حكومة أبوظبي بمشروعين رياديين في معرض "جيتكس" العالمي للتقنية 2023 وذلك بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "نقود المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي".

كما عرضت شرطة أبوظبي سيناريوهات الواقع الافتراضي والتي تنفذها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية حيث تم تصميم وعمل 4 سيناريوهات أمنية وتدريبية وتوعوية بمشاركة الجمهور في المعرض.

وأوضح مدير قطاع شؤون القيادة اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني ، أن مشاركة شرطة أبوظبي بعرض مشروعاتها الرقمية الجديدة والمبتكرة تأتي ضمن جهودها لتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، سعياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين في كافة القطاعات لافتاً إلى أهمية المعرض باعتباره أحد أهم المنصات والمعارض التقنية في الشرق الأوسط .

من جهته أشار مدير مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد، إلى أن منظومــة التدريـــب الإفتراضي تعد من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالميا و قد تبنت شرطة أبوظبي أحدث التقنيات العالمية المتوفرة بالعالم في عملية التدريب وتشمل تدريب الواقع الافتراضي ، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة للتدريب عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أرقى الخدمات بأساليب ذكية بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي لافتاً إلى أنه قد تم نشر ثقافة التدريب الافتراضي من قبل للجمهور الخارجي من خلال معرض متخصص ليسمح لهم بتجربة جميع برامج و أنظمة التدريب الافتراضي في الأكاديمية وتم تطويره من قبل فريق داخلي بمركز التدريب الافتراضي وتعريف الزوار بأفضل الخدمات التي تقدمها باستخدام أحدث التقنيات والألعاب الذكية وأنظمة المحاكاة، وإشراك فئات المجتمع وتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ عليها من خلال جمع مقترحاتهم التطويرية في هذا المجال.