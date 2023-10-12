«الوزاري للتنمية» يناقش السياسات الحكومية المتعلقة بالمساعدات السكنية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات ومشروعات التشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.

وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة عدد من المبادرات والسياسات الحكومية المتعلقة بالمساعدات السكنية، وتعزيز أنظمة الاستدامة البيئية وإعادة التدوير، كما استعرض المجلس عدداً من المقترحات في مجال التعليم، ورفع كفاءة وجاذبية سوق العمل في الدولة.

وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية عدداً من التعديلات التشريعية المتعلقة بإجراءات وخدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتنظيم الثروة السمكية في الدولة، والأحياء المائية، كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن أنشطة سوق العمل وتنظيم التعليم العالي الخاص، إضافة إلى عدد من التقارير الحكومية بشأن مستجدات المشروعات المالية، وإنتاج الطاقة، ونتائج التوطين في القطاع المصرفي، ومستجدات مشاركة الدولة في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.