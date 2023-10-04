بدء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

انطلقت صباح اليوم ، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر لمدة يومين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني www.uaenec.ae، أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت الدولة، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً من كل يوم.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على الجاهزية التامة لجميع مراكز الانتخاب المخصصة لاستقبال الناخبين خلال فترة التصويت المبكر، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت.



وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز انتخاب للتصويت المبكر موزعة على مستوى الدولة، وتشمل: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، وقاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، وقاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إمارة الشارقة، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة، وقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان في إمارة عجمان، وقاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة.