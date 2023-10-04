9 واجبات مُلزمة للناخب

أعلنت لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، استعدادها لاستقبال الناخبين في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، ومركز شباب الغيل لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطني خلال يومي التصويت المبكر اليوم وغداً، ويوم الانتخاب الرئيس السبت المقبل.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات تسعة واجبات على الناخب الالتزام بها لنجاح العملية الانتخابية، وخمسة جزاءات يمكن توقيعها على الناخب إذا قام بفعل أو سلوك يعد مخالفة انتخابية.

وتفصيلاً، قال عضو لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبيد الطنيجي لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال الناخبين في مركز رأس الخيمة للمعارض ومركز شباب الغيل، لافتاً إلى أن جميع المتطلبات أصبحت متوافرة في مراكز الانتخابات، من مواقف المركبات وتوجيه الناخبين إلى مركز التصويت وخروجهم منه، حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته بكل سلاسة دون أي معوقات فنية.

وحددت اللجنة تسعة واجبات على الناخب تفرضها المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من ناحية أخرى، ويجب أن يلتزم بها الناخب، كونها ضرورية لنجاح العملية الانتخابية، وهي عدم التفريط في صوته بالحرص على التصويت إما من خلال نظام التصويت عن بُعد (عبر الإنترنت) بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة، أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، سواء خلال فترة التصويت المبكر أو في يوم الانتخاب الرئيس.

وأشارت إلى أنه على الناخب حثّ الناخبين الآخرين على المشاركة الإيجابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، والحرص على اختيار من يمثّله بموضوعية وحكمة، بعيداً عن الأهواء الشخصية، فعليه أن يختار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية. كما يجب عليه لامتناع عن إتيان الأفعال التي تخلّ بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية أو التي تعوق الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، والامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مراكز الانتخاب. وذكرت أنه على الناخب حمل بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عند ذهابه للتصويت، والامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير في اختيارات غيره من الناخبين، والتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب باحترام، وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة، والخروج من مركز الانتخاب بعد الإدلاء بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.

5 جزاءات بحق المخلّ بالعملية الانتخابية

حظرت اللجنة الوطنية للانتخابات على الناخب أي فعل أو سلوك من شأنه الإخلال بسير العملية الانتخابية، أو التأثير في سرّيتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. وحددت اللجنة خمسة جزاءات يمكن أن توقع على الناخبين المخالفين وهي: إنذار الناخب باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية، وإلزامه بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات، واستبعاد اسم المخالف من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى لو كانت هذه القائمة نهائية، ما يعني حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات (سواء الأصلية أو التكميلية في حال إجرائها)، وإحالة الناخب المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يشكّل جريمة جزائية، إضافة إلى توقيع أي جزاءات أخرى تراها متناسبة للفعل أو السلوك الذي قام به الناخب.