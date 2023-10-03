حافلات ذاتية القيادة في شوارع دبي خلال 4 سنوات

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، بأنه من المتوقع أن تكون الحافلات ذاتية القيادة جاهزة للتطبيق في شوارع دبي خلال أربع سنوات، موضحاً أن محور تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة هذا العام تركّز حول مجال الحافلات ذاتية القيادة.

وقال بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»: «إلى الآن يعتبر مترو دبي الوسيلة الوحيدة التي تعمل بالنقل ذاتي القيادة بنسبة 100%، والمترو ينقل تقريباً 12% من إجمالي الرحلات في دبي، وبالتالي وصلنا إلى 12 من 25%، وهي النسبة التي حددتها استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة بالتحول إليها بحلول عام 2030»، لافتاً إلى أن النسبة الأخرى تأتي من مركبات الأجرة والحافلات التي تركّز محور تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة هذا العام عليها.

وأضاف أن الحافلات تعتبر وسيلة من وسائل النقل الجماعي المهمة في الإمارة تنقل تقريباً 450 ألف شخص يومياً، والهدف من تركيز التحدي عليها هو أنه يمنح فرصة للتعرف على مدى التقدم والنضج الذي وصلت إليه هذه التقنية في مجال الحافلات.

وتابع: «هناك نضج في تقنية التنقل ذاتي القيادة في مجال الحافلات، لاسيما أن التحدي شاركت فيه شركات عالمية من مختلف أنحاء العالم لعرض آخر ما توصلت إليه من تقدم تكنولوجي في هذا المجال، ربما ليس بالتقدم نفسه الذي وصلت إليه مركبات الأجرة، لكن خلال أربع سنوات قد تكون جاهزة للتطبيق».

وأوضح بهروزيان أن البنية التحتية المطلوبة للحافلات ذاتية القيادة خاصة بالشحن، لأنها كلها ستكون ذاتية القيادة وكهربائية في الوقت نفسه، وهو ما تعمل عليه حكومة دبي حالياً ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي الجهة المسؤولة عن البنية التحتية في الإمارة.

وذكر أن الهيئة وقّعت اتفاقيات مع الشركات الفائزة بالتحدي هذا العام لبحث إمكانية تطبيق حافلاتهم في دبي، ولو على نطاق بسيط أو بإجراء بعض التجارب في الإمارة لتمهيد عملية التطبيق الفعلي خلال المدة المتوقعة.

وأكد بهروزيان أن الحافلات تعتبر ثالث أكبر ناقل في وسائل المواصلات العامة في إمارة دبي، وتحويلها إلى حافلات ذاتية القيادة خلال السنوات المقبلة يعد أولوية بالنسبة للهيئة.

تصريح فوري لمزاولة مهنة سائق نقل ركاب

قلصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين الراغبين بالحصول على تصريح مزاولة مهنة سائق نقل ركاب، زمن الحصول على تصريح مزاولة مهنة سائقي قطاع نقل الركاب من 24 ساعة إلى الحصول عليها بشكل فوري، وذلك من خلال تطبيق دبي درايف.

وقال مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة، سلطان الأكرف: «تأتي هذه المبادرة في إطار عملية التحول الرقمي، التي تنتهجها الهيئة في ما يتعلق بالتصاريح. وتشمل المبادرة سائقي مركبات الأجرة والمركبات الفخمة وحافلات النقل المدرسي».

ويسبق الحصول على التصريح خطوات بسيطة، تتمثل في تقديم الشركة التي ينتمي إليها السائق لطلب إصدار التصريح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ودفع رسوم التصريح، ومن ثم كل ما على السائق هو تنزيل تطبيق دبي درايف RTA-DUBAI DRIVE على الأجهزة الذكية، والتسجيل المسبق في التطبيق، وبمجرد أن تنتهي الشركة من الإجراءات يحصل السائق على التصريح الرقمي فورياً عبر تطبيق دبي درايف المتوفر على جميع أنواع الأجهزة الذكية.