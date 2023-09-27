حمدان بن محمد يعتمد حزمة من المشاريع الرائدة في قطاعات النقل والطيران والصحة

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم (الأربعاء) حزمة من المشاريع التحولية في قطاعات النقل والطيران والصحة في دبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" والتي تهدف لجعل دبي من أفضل مدن المستقبل من خلال تنبي منهجية استباقية ترتكز على إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي لتطوير مبادرات ومشاريع مستقبلية وغير تقليدية على مستوى العالم.

وقال سموه: "اطلعت اليوم على حزمة مشاريع جديدة ونوعية لتسريع مسيرة دبي نحو المستقبل... وهدفنا أن تنعكس نتائج هذه المشاريع بشكل واضح على جودة حياة جميع سكان وزوار دبي وأن تسهم بتسهيل حياتهم وأعالمهم وتضمن جودة حياتهم وصحتهم".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "هذه المشاريع الجديدة ستسهم بتسهيل وتسريع التنقل في دبي، وتطوير تجربة طيران المسافرين من مطارات دبي، وتوفير نظام صحي للرصد المبكر للأمراض".

وأكد سموه أن مبادرة "دبي 10X" تعكس إيمان دبي بأهمية تسريع العمل الحكومي وتعزيز التعاون وتبنّي أفكار غير تقليدية تسهم بتنمية مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية.

ووجه سموه فرق العمل في حكومة دبي بتنفيذ المشاريع المعتمدة بالاستفادة من مختلف الخبرات الوطنية في جميع الجهات تجسيداً لمستهدفات مبادرة "دبي 10X" بتعزيز العمل الحكومي المشترك لتسريع الإنجاز وتطوير نماذج عالمية ومبتكرة للمشاريع الحكومية.

اختيار وتقييم المشاريع

وتم اختيار المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" من بين 79 فكرة مشروع عمل تطويرها أكثر من 120 موظف من 33 جهة حكومية بدبي بشكل مشترك عبر تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين فرق العمل الحكومية ومن خلال تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل ضمت مختلف الفرق الحكومية لمناقشة وتطوير الأفكار، وشهدت بعض المشاريع تعاوناً مميزاً بين ما يصل إلى 11 جهة حكومية.

وركزت أفكار المشاريع المشاركة في هذه المرحلة على مستقبل الخدمات الحكومية في قطاعات متنوعة تشمل النقل والطيران والفضاء والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والاقتصاد والتجارة والتمويل والصحة والأمن والدفاع المدني والخدمات المجتمعية وغيرها.

وخضعت هذه المشاريع لعملية تقييم شاملة ركزت على مجموعة من المعايير بما في ذلك النتائج المستقبلية التي سيتم تحقيقها، وفترة التنفيذ، وقدرتها على التكامل مع الخدمات الحكومية الأخرى وتأثيرها على مستوى الإمارة وجودة حياة أفراد المجتمع في دبي.

ريادة دبي في العمل الحكومي

جدير بالذكر أن مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017 أسهمت بتطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة، وإيجاد حلول لمختلف التحديات بما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي، فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي على تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول ضمن إطار مشترك.