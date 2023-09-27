جسر

لاحظ مستخدمون لشارع الميناء في عجمان أنه رغم وجود جسر لعبور المشاة على الشارع مقابل سوق السمك، فإن بعض المشاة يُصرّون على عبور الشارع وعدم استخدام الجسر، ما يعرض حياتهم للخطر ويتسبب في حوادث مرورية.

ازدحام

دعا زوّار لمركز دبي مول إلى إيجاد حل يخفف من الازدحام في المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ زايد من بوابة الأزياء، حيث تتكدس المركبات قبل الإشارة الضوئية على شارع المركز المالي، بما يعرقل خروج المركبات الأخرى من المول.

جهاز

طالب متعاملون مع مصرف أبوظبي الإسلامي في عجمان بإعادة جهاز الصرّاف الآلي الذي كان موجوداً في مركز اللولو هايبرماركت، وتم سحبه منذ فترة، وذلك تسهيلاً على المتعاملين مع المصرف في إجراء المعاملات المالية.

«تاكسي»

يجد طلبة مدارس خاصة في الشارقة يقطنون في عجمان صعوبة في إيجاد سيارة أجرة (تاكسي) تُقلهم من الشارقة إلى عجمان عقب انتهاء الدوام المدرسي، ما يضطرهم للانتظار فترة طويلة رغم حرارة الطقس.

دراجات

طالب قراء يسلكون طرق المناطق الصناعية في الدولة بتثقيف راكبي الدراجات الهوائية بأهمية ارتداء القمصان العاكسة، واستخدام الإضاءة المتقطعة لمساعدة سائقي المركبات على الانتباه إليهم، خصوصاً في وقت المساء.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com