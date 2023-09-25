انطلاق فعاليات "المنتدى الإعلامي للشباب" في دورته الأولى بدبي

انطلقت اليوم فعاليات "المنتدى الإعلامي للشباب" في دورته الأولى، والذي يتم تنظيمه بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في مدينة جميرا- دبي، ويأتي قبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي.

وتتضمن أجندة المنتدى المخصص للشباب، جلسات ملهمة والتجارب الإعلامية العربية والعالمية حول عدد من الموضوعات المعنية بمقومات النجاح وتميز الشباب في قطاع الإعلام.

كما يستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والشخصيات الإعلامية العالمية والعربية لمشاركة الشباب تجاربهم في مختلف المجالات، التي تقع ضمن دائرة اهتمام الشباب والكفاءات الإعلامية، وذلك في إطار مساعي نادي دبي للصحافة في مواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات المعنية بقطاع الإعلام في المنطقة.

وينصب تركيز "المنتدى الإعلامي للشباب" مع انطلاق أولى دوراته بصورة حصرية ،على مناقشة الموضوعات ذات الصلة بكيفية إعداد وتأهيل جيل إعلامي شاب ومتميز، وذلك قبيل انطلاق الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، الذي تُعقد أعماله يومي 26 و27 سبتمبر الجاري ، بمشاركة نخبة من أبرز الوجوه الإعلامية ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية ، وغيرهم من المعنيين بالمجال الإعلامي ضمن مختلف تخصصاته، لمناقشة مستقبل الإعلام وأهم العوامل المؤثرة في تشكيل صورته خلال المرحلة المقبلة.