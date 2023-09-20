«التوطين» تدعو إلى الاشتراك في «التأمين ضد التعطل»

جدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها للمشمولين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من مواطنين ومقيمين، إلى الإسراع في الاشتراك بالنظام قبل الأول من أكتوبر المقبل، لتجنب الغرامات المالية المقررة على غير المشتركين، والبالغة قيمتها 400 درهم.

وأشارت الوزارة إلى إتاحة الخيار أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام، رغم أن الاشتراك فيه من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل، الذي لا يحمّله النظام أي تكاليف.

ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى منه المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

ويتم التسجيل في النظام عبر قنوات عدة.