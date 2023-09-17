120 دولة تشارك بمؤتمر الطاقة الطلابي في «كوب 28»

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمر الطاقة الطلابي 2023 من 29 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبلين، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28).

ويجمع المؤتمر 650 شاباً وشابة من 120 دولة، تحت شعار «إعادة تخيل المستقبل». ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون للوصول إلى حلول الطاقة المبتكرة.

ويعكس شعار المؤتمر رؤيته في إعادة تصور المستقبل، وتمكين العقول الشابة من تصور مسارات نحو مستقبل مستدام وعادل للطاقة، مستوحاة من شعار إكسبو 2020 (تواصل العقول وصنع المستقبل). ويضم المؤتمر كوكبة من رواد الأعمال الشباب والباحثين وصانعي السياسات في العالم، ويركز على المساواة ومشاركة الشباب من البلدان النامية، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى من الفئة ما بين 18 و30 عاماً.

ويسعى المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز الأفكار والحلول، من خلال برنامج فريد وجلسات تضيء على المسارات الوظيفية في قطاع الطاقة، وتطرح أفكاراً ريادية مبتكرة، وتتواصل مباشرة مع أصحاب العمل والموجهين المحتملين في صناعة الطاقة.