النيادي يعود إلى أرض الوطن 18 الجاري

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن 18 سبتمبر.

وعاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد رحلة ناجحة امتدت 6 أشهر إلى محطة الفضاء الدولية ليسجل بذلك إنجازاً إماراتياً كأطول مهمة عربية في الفضاء.

ونجح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليميا وعالميا كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.