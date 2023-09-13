مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين بالقطاع الخاص في دبي

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بدءاً بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «نافس» يهدف إلى تمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية.

ولفت إلى أن باكورة القطاعات التي ستبدأ بها الاتفاقية هي قطاع العقارات الخاص.

وأضاف: «تصب الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والدائرة في إطار تمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي».

من جانبه، أكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي، حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص، خصوصاً مع نجاح المجلس في تحقيق إنجازات كبيرة في دعم وزيادة نسب توطين القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة.

وبين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألف مواطن، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إليه منذ إطلاق «نافس»، وأكثر من 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الجاري، كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين أكثر من 17 ألف شركة.

وفي أغسطس الماضي بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 61 ألف مواطن. وأوضح أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة وتنافسية المواطنين في دبي للعمل في القطاع الخاص عن طريق الاستفادة من مبادرات وبرامج المجلس بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة «نافس» للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك سلطان بطي بن مجرن، أهمية تمكين الكوادر الإماراتية الشابة في قطاعات العمل الاستراتيجية في إمارة دبي، في مقدمتها قطاع العقارات الذي يحظى بأهمية متنامية، كونه يعد مرتكزاً رئيساً ومحفزاً لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى.