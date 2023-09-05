50 شاغراً للمواطنين في «الأنصاري للصرافة»

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بمقر مجلس ضاحية الرحمانية، يوماً مفتوحاً لإجراء مقابلات وظيفية لترشيح باحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة والمتوسط، لسد 50 شاغراً وظيفياً تشملها مزايا البرنامج الحكومي «نافس»، وذلك للعمل بشركة الأنصاري للصرافة في وظيفة تنفيذي «بنظام الدوام المرن».

وحضر اليوم المفتوح 111 مواطنة من الباحثين عن عمل المسجلين في نظام الباحثين عن عمل بالدائرة، وذلك لسد الشواغر المطلوبة للعمل خمسة أيام بالأسبوع ولمدة أربع ساعات في اليوم بمختلف فروع الأنصاري للصرافة داخل إمارة الشارقة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الأولويات الاستراتيجية للدائرة في دعم توظيف الكوادر الوطنية، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وتكثيفاً للجهود المبذولة لمواصلة توسيع نطاق التوظيف.

وتعمل الدائرة على ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة في القطاع الخاص بما يتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم، والقواعد المهنية المطلوبة من الجهة الطالبة للوظائف. وتحرص على تعزيز وجود الكوادر الوطنية في ميادين الأعمال.